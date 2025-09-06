Режиссер, инициатор создания кинонаграды также выразил благодарность помощнику президента, руководителю Российского военно-исторического общества

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Помощник президента, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский будет координировать многие процессы, касающиеся Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Об этом сообщил инициатор создания академии и кинонаграды Никита Михалков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"От имени Российского фонда культуры и от имени нашей академии [Евразийской академии кинематографических искусств], нашей идеи, хочу выразить огромную благодарность и министерству иностранных дел, которое включилось в этот процесс, и министерству культуры, которое является соучредителем премии. И отдельная благодарность Владимиру Ростиславовичу [Мединскому], который фактически стоял у истоков. Ему поручено во многом координировать [процессы]", - сказал он в ходе делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения".

Михалков уточнил, что конкурировать с уже существующими международными кинопремиями, так называемыми лидерами кинематографа, будет тяжело, однако это необходимо. "Если мы не будем этого делать, мы окажемся в том положении, в каком оказалась сегодня Европа, которая свое бессилие называет толерантностью и мультикультурализмом, не имея возможности и сил сохранять и защищать свои культурные, традиционные интересы. Мы не хотим этого допустить, и, я надеюсь, не допустим", - заключил он.

В свою очередь Мединский добавил, что важной задачей премии является создание "самовоспроизводящегося механизма" для того, чтобы обеспечить преемственность поколений.

На мероприятии также присутствовали директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, китайский продюсер и режиссер У Цзян.

О премии

Первое награждение премии пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму равную эквиваленту $1 млн, и каждая следующая номинация - $250 тыс.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.