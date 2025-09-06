Михалков: семь стран уже прислали фильмы на соискание Евразийской кинопремии

В их числе Венесуэла, Вьетнам и Куба, сообщил инициатор создания кинонаграды

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Евразийская академия кинематографических искусств подписала декларацию о сотрудничестве с семью странами, они уже прислали свои фильмы на соискание Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Об этом сообщил инициатор создания академии и кинонаграды Никита Михалков, добавив, что еще 15 стран уже подали заявки на участие.

Выступая на встрече в рамках Х Восточного экономического форума (ВЭФ), Михалков отметил, что, согласно последним данным, декларацию о сотрудничестве с Евразийской киноадемией подписали 7 стран, они уже прислали свои фильмы на участие в кинопремии. Это, в частности, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Кыргызстан, Сенегал, Таджикистан, Узбекистан. "В работе находится еще 15 стран, среди них Армения, Беларусь, Индия, Индонезия и так далее", - отметил режиссер. Михалков подчеркнул, что с академией хотели бы сотрудничать не только страны, входящие в евразийское пространство. "И из европейских стран тоже поступили заявки", - сказал он.

"Мы понимаем, что новая премия, которая пытается конкурировать с такими монстрами, как "Оскар", Канны, Венеция, вещь достаточно наивная", - сказал Михалков. Однако он выразил надежду, что с годами награда завоюет авторитет в мире. Этому будет способствовать и серьезная денежная составляющая, которую получат победители. Предполагается, что каждый год церемония награждения будет проходить в новой стране.

"На первый раз мы предлагаем представить по три картины от каждой страны, пока стран немного, чтобы была более, так сказать, явная конкуренция", - сказал Михалков. Он добавил, что уже прислано 30 картин из разных стран.

На мероприятии также присутствовали директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, помощник президента РФ Владимир Мединский, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, китайский продюсер и режиссер У Цзян.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

О премии

Первое награждение премии пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, и каждая следующая номинация - 250 тысяч долларов.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".