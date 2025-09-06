Народный артист России председатель Союза кинематографистов вспомнил недавнюю историю, как "человек, общаясь с искусственным интеллектом, убедился в том, что ему нужно убить и свою мать-старуху, и себя"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Народный артист России председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков высказался об опасности искусственного интеллекта, об этом можно было бы снять "серьезный фильм". Режиссер выступил в рамках Х Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам режиссера, со временем в мире то, что было не принято в обществе, "потом становилось тем, что можно попробовать", а "потом стало обязательным". В частности, Михалков упомянул чайлд-фри "как наступление на естественность и божественность человеческой жизни". Как считает режиссер, "во многом этому способствует как импульс и искусственный интеллект, который грозит стать не средством, а импульсом к решению".

"Совсем недавняя история, страшная история о том, как человек, общаясь с искусственным интеллектом, убедился в том, что ему нужно убить и свою мать-старуху, и себя. Это, кстати, повод для серьезного фильма", - добавил Михалков.

