Народный артист РФ отметил, что это основа культурного пласта россиян

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Академическая музыка, как и классическая литература, должна быть в школьной программе, потому что это основа культурного пласта россиян. Таким мнением с ТАСС поделился народный артист РФ Стас Михайлов.

"Академическая музыка и классика литературная обязательна, это основа, на которой мы должны стоять, потому что то количество романов и детективов, которые появляются на полках сейчас, это хорошо, но это не основа. Я всегда говорю, что культурный пласт у нашей страны, у наших людей, такой, что не сравнится с зарубежным", - рассказал собеседник агентства, добавив, что удивлен идеей ввести в школьную программу песни современных артистов.

Михайлов также отметил, что российская школа пения и музыки не уступает зарубежной. По словам артиста, не стоит равняться на иностранных исполнителей, несмотря на их технологическое преимущество.

Он добавил, что нет ничего плохого в том, чтобы пользоваться технологиями других стран, если они лучше. "Я всегда говорю: "Берите со всего мира то, что лучше". Чем тратить время, чтобы что-то создать, когда уже создали - возьми, пользуйся и дальше двигайся. Но пение и школа наша, она гораздо лучше и не уступает, классика во всем мире наша", - подытожил артист.