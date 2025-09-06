Александр Яцко играет главную роль в постановке

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Совместная работа с народным артистом России Александром Розенбаумом над мюзиклом "Вальс-бостон" стала для заслуженного артиста РФ, актера театра и кино Александра Яцко особенно ответственной и волнительной. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Яцко играет главную роль в мюзикле.

"Совместная работа с Александром Яковлевичем [Розенбаумом] делает ситуацию еще более ответственной и волнительной. Мы познакомились уже довольно давно, лет 10 назад. И мне особенно приятно, что ему понравилось то, как я работаю. Ведь если автору нравится, это означает, что он выдает тебе своего рода аванс доверия. Поэтому волнуюсь еще больше, чем обычно", - отметил Яцко.

По его словам, несмотря на опыт и долгую карьеру, каждое новое выступление вызывает у актера волнение. "На самом деле, актер всегда волнуется. Какая бы ни была за плечами карьера, каждый раз все начинается с нуля. Отсюда и мандраж перед каждой премьерой и временами - паника перед выходом на сцену. Такие состояния знакомы любому актеру, опытному и неопытному", - пояснил он.

Яцко добавил, что в спектакле "Вальс-бостон" он оказался самым старшим среди исполнителей. "Да, я старше своих партнеров по спектаклю минимум на 15 лет, я самый взрослый в компании, но и я испытываю то же самое волнение, что и они", - сказал артист.

О мюзикле

Мюзикл "Вальс-бостон" создан на основе песен Александра Розенбаума, среди которых "Вальс-бостон", "Ау", "Утиная охота".

Хронотоп мюзикла - Ростов-на-Дону, 1920-е годы. Молодой студент-медик в потасовке спасает жизнь вора, после чего начинает проходить испытания дружбой, предательством, соблазнами и долгом.

Премьера мюзикла для широкой публики состоится 6 сентября.