Поэта и драматурга удостоили награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин удостоил поэта и драматурга Юрия Энтина ордена "За заслуги в культуре и искусстве", следует из указа.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Энтина Юрия", - говорится в документе.

Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Известен как автор стихов к песням из многих кинофильмов и анимационных фильмов: "Приключения Буратино", "31 июня", "Приключения Электроника", "Достояние республики", "Гостья из будущего", "Бременские музыканты", "Летучий корабль", "Ну, погоди!", "Незнайка с нашего двора". Музыку к песням писали Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Владимир Шаинский, Давид Тухманов, Максим Дунаевский, Марк Минков, Евгений Крылатов. В течение нескольких лет Энтин был автором и ведущим популярной детской передачи "Чунга-Чанга".