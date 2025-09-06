Он появится в мемориальном здании "Бывший дом Фельдмана Гирша Хаимовича"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Объект культурного наследия - мемориальное здание "Бывший дом Фельдмана Гирша Хаимовича", где родилась советская актриса театра, кино и озвучивания Фаина Раневская, - передан в госсобственность и закреплен за музеем-заповедником. Власти Ростовской области планируют создать в историческом здании первый в России музей Раневской, сообщил в своем Telegram-канале по итогам рабочей поездки в Таганрог врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Мемориальный дом, где родилась Фаина Раневская, передан в государственную собственность и закреплен за музеем-заповедником. Будем искать средства, чтобы провести необходимые работы и сохранить дом великой актрисы. Можно также рассмотреть возможность обустроить уютный дворик в стиле того времени, когда здесь жила Фаина Георгиевна", - написал он.

Врио главы региона осмотрел историческое здание и обсудил его состояние с директором Таганрогского музея-заповедника Елизаветой Липовенко и представителями министерства культуры, поручив подготовить документацию для его реставрации, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

Уточняется, что в здании никогда не проводился капремонт. В 2023 году частный благотворительный фонд выкупил квартиры в доме и передал его в дар региону. В 2024 году здание было закреплено на праве оперативного управления за музеем-заповедником. Липовенко рассказала главе региона, что таганрогские музеи обладают уникальным собранием личных вещей Раневской, которые могут стать основой будущей экспозиции.

"Это место уникально для мировой культуры. Представляете, какое количество людей любит Фаину Георгиевну и постарается попасть сюда! Раневская здесь родилась, жила, формировалась как личность, как гениальная актриса, чье имя известно далеко за пределами нашей страны. Нельзя допустить, чтобы этот дом продолжал разрушаться, нужно создать здесь музейный центр, достойный памяти нашей великой землячки. Тем более, что есть желание благотворительного фонда вложить средства в реконструкцию объекта", - цитирует врио губернатора пресс-служба регионального правительства.

Фаина Георгиевна Раневская (1896-1984) - советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Родилась в Таганроге. Лауреат трех Сталинских премий, Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского. Прославилась ролями в фильмах "Подкидыш", "Весна", "Золушка", а также своими остроумными и глубокими афоризмами.

Память о Раневской в Крыму

В Симферополе в августе 2016 года была открыта мемориальная доска Фаине Раневской (Фельдман) на доме, где она проживала с 1918 по 1923 годы. Актриса играла в театрах Керчи и Евпатории, а в Симферополе почти пять лет выступала на сцене бывшего дворянского театра. Установить точное место жительства Раневской в Симферополе помогли обращения в центральный архив РФ и государственный архив Крыма. В частности, были получены подтверждения, что актриса действительно выступала на театральной сцене Симферополя, а по спискам жильцов было установлено, что она проживала в доме №16 по улице Товчиановской (ныне улица имени Самокиша). В Крымском академическом театре имени М. Горького в Симферополе размещена ее фотография.