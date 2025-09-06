Реставрация квартиры затронула лепной карниз, паркет, оконные и дверные блоки

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Музей МХАТ представил публике мемориальную квартиру народного артиста СССР советского театрального режиссера и основателя Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Владимира Немировича-Данченко после реставрации, передает корреспондент ТАСС.

"Прошло больше трех лет и после долгого ремонта квартира Владимира Немировича-Данченко отреставрирована, отремонтирована и сегодня она открывается. Дата выбрана неслучайно, поскольку в этот день в 1936 году правительство СССР учредило почетное звание "Народный артист СССР", первым лауреатами которого стали Владимир Немирович-Данченко, Константин Станиславский, Василий Качалов и Иван Москвин", - сказал на открытии выставки директор музея МХАТ заслуженный артист России Павел Ващилин.

Музей-квартира открылась фрагментом воспоминаний Константина Станиславского и Немировича-Данченко о встрече в ресторане "Славянский базар" - "Восемнадцать часов. Один год. И четыре месяца…" в исполнении Ващилина и артиста МХТ имени А. П. Чехова Павла Филиппова.

Реставрация квартиры затронула лепной карниз, паркет, оконные и дверные блоки. Особую сложность вызвало восстановление обоев Lincrusta, сохранившихся с 1938 года. Центральным экспонатом музея остается книжный шкаф, созданный по заказу Немировича-Данченко.

На церемонии открытия также присутствовал заслуженный артист РСФСР, внук Немировича-Данченко Василий, который поблагодарил всех причастных к ремонту квартиры. "Понимаю, скольких это стоило усилий, поэтому спасибо всем инициаторам ремонта, и [тем], кто его осуществлял, и тому, кто руководил всем музейным делом", - отметил он.

По словам Ващилина, мемориальная квартира станет местом встреч актеров, студентов и поклонников творчества Немировича-Данченко. В музее планируется проведение выставок, лекций, экскурсий и театральных постановок.