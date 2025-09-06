Для гостей организовали мастер-классы, арт-базар и выставку-продажу

НАЛЬЧИК, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 200 ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства, а также различные питомники со всего Северного Кавказа представили свою продукцию и работы на фестивале цветов "Уже не лето", который открылся в столице Кабардино-Балкарии (КБР), передает корреспондент ТАСС.

На площади Согласия в Нальчике открылся фестиваль цветов "Уже не лето". В этом году он собрал рекордное количество участников - на более чем 200 точках представили свою продукцию мастера декоративно-прикладного искусства, народные ремесленники и питомники, производящие различные виды растений. Украшения и одежда ручной работы, куклы, свечи, кондитерские изделия, цветочные композиции - все это можно было увидеть и приобрести.

"Наш фестиваль проходит уже шестой год подряд, можно смело сказать, что он вышел на качественно новый уровень. Если в первые годы мы приглашали участников, просили приехать гостей, то в этом году уже все регионы Северного Кавказа и многие города юга страны сами изъявили желание поучаствовать в фестивале", - рассказала ТАСС директор института развития города "Платформа" Оксана Шухостанова.

Для гостей организовали мастер-классы, арт-базар и выставку-продажу. Звучала традиционная адыгская музыка, которую исполнил мастер по изготовлению национальных инструментов Рамазан Абазов. А одним из самых популярных объектов для фотосессий стала необычная входная зона, выполненная из металлической проволоки, создающая эффект воздушного замка.

"Работа называется "Призрачная архитектура". Она сделана из оцинкованнанной сетки. Здесь использовано уже больше 1,5 км проволоки. Мне очень приятно, что люди проявляют интерес, фотографируются", - поделился автор арт-объекта Борис Абидов.

Фестиваль "Уже не лето" продлится два дня и будет сопровождаться симфоническим концертом и выступлениями уличных театров.