Фонд Пахмутовой представил концерт Большого детского хора имени Попова

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Концерт Большого детского хора им. В. С. Попова, который был организован Культурным фондом Александры Пахмутовой, состоялся в оздоровительном комплексе "Снегири", передает корреспондент ТАСС. Со сцены прозвучали культовые музыкальные композиции народной артистки СССР Александры Пахмутовой.

"В продолжение концертов в юбилейный год Александры Николаевны (9 ноября 2024 года Александра Пахмутова отметила свое 95-летие - прим. ТАСС) мы очень хотели сделать концерт для детей. Сегодня было много ребят разных возрастов, и нам хотелось подарить им радость и свет. <…> Ведь существует огромное количество детской музыки, которую знают и родители, и дети. Мы хотели, чтобы новое поколение слушало хорошие песни, воспитывалось на этой музыке и стихах", - обратил внимание директор Фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

По его словам, юбилейный год артистки был наполнен "яркими концертами и впечатлениями". В 2024 году в рамках творческого проекта "В песне - жизнь моя" Фонда Пахмутовой состоялись концерты в Волгограде (1 мая), где родилась композитор, 17 сентября - в Москве, куда в 1943 году она переехала и поступила в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а также в Государственном Большом академическом театре России в день рождения Пахмутовой. "Это была своего рода триада. Волгоград - начало творческого пути, зал Чайковского - ее приезд в Москву. Большой театр - это уже признание творчества", - пояснил он.

В исполнении хора прозвучали песни, которые Пахмутова создавала в разные периоды своей жизни специально для этого коллектива. Зрители мероприятия услышали такие композиции, как "Орлята", "Улица мира", "Беловежская пуща" и другие. Большая часть этих произведений была написана в соавторстве с поэтом Николаем Добронравовым.

В завершение вечера на сцену поднялась сама артистка. Под ее аккомпанемент хор исполнил знаменитую песню "Надежда". Она с трепетом поблагодарила собравшихся: "Прекрасно все! Вы замечательно спели. То, что сегодня удалось услышать, - это огромная радость. Спасибо всем большое за внимание. Впереди будет много песен", - заключила Пахмутова.

Незадолго до начала концерта в фойе ОК "Снегири" была открыта фотовыставка, подготовленная культурным фондом Пахмутовой. Гости мероприятия познакомились с редкими снимками, запечатлевшими как творческое сотрудничество, так и личные моменты из жизни Пахмутовой и Добронравова, а также их близких друзей и профессиональных партнеров.

О хоре

Хор был создан в 1970 году в Москве при детской редакции Государственного комитета по телевидению и радиовещанию. Организовал и возглавил коллектив дирижер, педагог и хормейстер Виктор Попов. У истоков также стояли хормейстеры Татьяна Анофриева и Ирина Кулешова. Первый концерт коллектива состоялся 4 ноября 1970 года в телецентре "Останкино", и уже совсем скоро о Большом детском хоре Всесоюзного радио и Центрального телевидения знали практически все.

Для Большого детского хора писали лучшие композиторы страны: Александра Пахмутова, Евгений Крылатов, Владимир Шаинский, Олег Хромушин, Юрий Чичков, Владимир Рубин, Томас Корганов, Георгий Дмитриев. В его репертуаре отразилась история страны: "Наша родина - революция" и "Любовь, Комсомол и Весна", "Наташка - первоклашка" и "Прощание со школой", "Сигнальщики-горнисты" и "Улица мира", "Беловежская пуща" и "Прекрасное далеко", "Крылатые качели" и "Пропала собака", "Трус не играет в хоккей" и "Вместе весело шагать". На его счету многочисленные записи для фондов радио, регулярное участие в "Песне года", ежегодные отчетные концерты с программой духовной и классической музыки.

После того, как в 2008 году ушел из жизни Виктор Попов, коллективу было присвоено его имя. Хор возглавил Анатолий Кисляков.