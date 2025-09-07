Находка займет место в ее историческом здании на улице Сергея Эйзенштейна

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Уникальный барельеф с лицом Максима Горького нашли во время подготовки к ремонту одноименной киностудии. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"На Киностудии Горького обнаружили уникальный барельеф, изображающий писателя Максима Горького, чье имя киностудия носит с 1948 года. <...> При поддержке правительства Москвы в юбилейный год ведется модернизация ее студийного комплекса, в том числе строительство новых корпусов на улице Сергея Эйзенштейна. Летом при подготовке к переезду коллекции комплекса костюма и реквизита и был найден барельеф", - говорится в сообщении.

По воспоминаниям автора барельефа Валентина Шихарева, изначально изображение планировали использовать для заставки в начале фильмов. Позже от идеи отказались, а изображение начали печатать на официальных бланках, письмах, билетах, информационных бюллетенях.

В юбилейный год киностудии барельеф головы Максима Горького займет место в ее историческом здании на улице Сергея Эйзенштейна. Его смогут увидеть сотрудники, посетители, а также участники экскурсий и программ кинокампуса Киностудии Горького.

"Сегодня мы строим будущее индустрии, создаем новый студийный комплекс и новое место притяжения в городе для всех, кто интересуется кино. Удивительно, что именно в этот момент был обретен такой невероятный артефакт, напрямую связанный с историей и именем киностудии. Найденный барельеф стал символом преемственности на фоне масштабной модернизации и трансформации киностудии", - сообщила Юлиана Слащева, генеральный директор киностудии.

Киностудия Горького - одна из старейших и крупнейших в России. Она основана в Москве костромским купцом Михаилом Трофимовым и инженером Моисеем Алейниковым в 1915 году. В 2025 году студия отметит 110-летний юбилей.