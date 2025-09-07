Проект на протяжении 20 лет объединяет тысячи детей из разных регионов страны, отметил президент

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей детского музыкального благотворительного фестиваля "Белый пароход".

Глава государства отметил, что проект уже 20 лет помогает детям осуществлять заветные мечты.

"Отрадно, что ваш проект развивается и на протяжении 20 лет объединяет тысячи детей из разных регионов нашей огромной страны, помогает им осуществить заветную мечту, открывает дорогу в мир большого искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что участники приобщаются к настоящему творчеству, выступая на престижных концертных площадках по всей стране. Они также получают уроки мастерства у известных музыкантов, артистов, исполнителей. В ходе насыщенной культурной программы дети знакомятся с историей и достопримечательностями столицы и других российских городов, отметил российский лидер.

"Убежден, что "Белый пароход" продолжит свое уверенное плавание, принимая на борт новых одаренных мальчишек и девчонок", - заключил Путин, пожелав гостям фестиваля всего наилучшего.

Гала-концерты ХХ Детского музыкального фестиваля "Белый Пароход" проходят с 28 июля по 7 сентября 2025 года во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Казани и Москве. Заключительный концерт состоится в Большом театре в столице. "Белый Пароход" направлен на поддержку музыкально одаренных детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, а также сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.