Ему было 77 лет

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Причиной смерти советского и российского писателя фантаста Василия Головачева стал инсульт. Об этом сообщила ТАСС вдова писателя Зоя Головачева.

Василий Головачев умер 7 сентября в возрасте 77 лет.

"Василий [Головачев] болел, мы вызывали на дом недавно платного кардиолога, он сказал, что плохие анализы. Неделю назад Василия положили в больницу, ему там давали мощные препараты, а у него больные почки. Вчера я была у него, сегодня его должна была забрать домой, но мне позвонили, сказали, что ему хуже, а после перезвонили и сообщили, что он умер из-за инсульта в реанимации", - сказала она.

Вдова также пояснила, что сможет увидеть и забрать тело супруга домой 8 сентября. "Сегодня воскресенье, только завтра я смогу его увидеть. Сегодня мне только позвонили и сообщили факт смерти", - поделилась Головачева.

Василий Головачев родился 21 июня 1948 года в Брянской области. Стал известен благодаря авторству таких романов как "Реликт", "Возвращение", циклов "Запрещенная реальность", "Смерш-2", "Звездный лабиринт". Его книги изданы тиражом в миллионы экземпляров, переведены на иностранные языки и неоднократно экранизировались.