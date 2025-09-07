Прощание пройдет в том же городе

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Прощание и похороны с советским и российским писателем-фантастом Василием Головачевым пройдут в родном городе публициста Жуковке в Брянской области. Об этом сообщила ТАСС вдова писателя Зоя Головачева.

"Завтра его [тело Василия Головачева] заберут его друзья и повезут в Жуковку. Василий при жизни говорил, что хочет помереть в своем городке рядом с бабушкой", - сказала она.

Вдова также пояснила, что прощание пройдет в том же городе. "А в [местной] библиотеке состоится прощание. Пока мы не знаем точную дату, но будут стоять портрет и цветы. <…> Он читал в этой библиотеке лекции, так что это место выбрано не случайно", - отметила Головачева.

Ранее ТАСС стало известно, что Головачев умер 7 сентября в возрасте 77 лет. Причиной смерти стал инсульт. Писатель скончался в реанимации.

Василий Головачев родился 21 июня 1948 года в Брянской области. Стал известен благодаря авторству таких романов как "Реликт", "Возвращение", циклов "Запрещенная реальность", "Смерш-2", "Звездный лабиринт". Его книги изданы тиражом в миллионы экземпляров, переведены на иностранные языки и неоднократно экранизировались.