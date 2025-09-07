В северной части города открыли 17-метровую стелу

ЧЕРКЕССК, 8 сентября. /ТАСС/. Театрализованное представление об истории Черкесска и большой концерт завершили двухдневное празднование Дня Карачаево-Черкесии (КЧР) и 200-летия ее столицы. В течение двух дней состоялось открытие инфраструктурных объектов, прошли различные фестивали, выставки, концерты, патриотические и спортивные мероприятия.

В северной части города открыли 17-метровую стелу и проспект 200-летия Черкесска. Рядом с новыми символами республиканского центра открылся также важный инфраструктурный объект - надземный автомобильный переезд через железную дорогу протяженностью почти 700 м. Он соединил новые микрорайоны республиканского центра с автотрассой федерального значения и призван снизить нагрузку на городские дороги.

В центре внимания на празднике были видные деятели Карачаево-Черкесии, чьи заслуги отмечены государственными наградами. Их в обновленном к юбилею Дворце культуры вручил глава региона Рашид Темрезов. Председатель общественной организации ветеранов Зеленчукского района КЧР Назби Урусов удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Высшей наградой субъекта - орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой - отмечены сенатор РФ Крым Казаноков и депутат Госдумы Михаил Старшинов. Добившиеся высоких результатов в различных областях жители региона получили почетные звания КЧР.

"В этом зале собрались те, кто внес огромный вклад в развитие Черкесска и всей Карачаево-Черкесии. Каждый из вас достоин глубокого уважения и признания. За вашими успехами стоят годы упорного труда, преодоление трудностей и достижение высоких целей. <…> Ваша преданность делу, патриотизм, самоотверженность и талант служат примером для многих, являются источником вдохновения и всеобщей гордости", - сказал на церемонии вручения Темрезов.

"Нарт" - арена исторических событий

Одной из главных праздничных площадок 7 сентября стал главный стадион республики "Нарт", где показали театрализованное представление об истории и становлении Черкесска. Здесь же состоялся праздничный концерт звезд российской эстрады, творческих коллективов и артистов республики. "Нарт" встретил также почетных гостей: полпреда президента России в СКФО Юрия Чайку, президента Южной Осетии Алана Гаглоева, вице-президента Абхазии Беслана Бигвава, глав и представителей соседних регионов.

Чайка от имени президента РФ Владимира Путина поздравил жителей Карачаево-Черкесии с 200-летием Черкесска и зачитал приветственный адрес главы государства. "Основанный на живописных берегах Кубани, город сыграл значимую роль в укреплении российской государственности, развитии северного Кавказа. Ваши земляки внесли достойный вклад в летопись ратных и трудовых свершений Отечества. Важно, что сегодня, сохраняя самобытный облик, Черкесск открывает новую главу своей истории", - говорится в тексте поздравления.

Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, в свою очередь, отметил братские и дружеские отношения между республиками, яркую культуру КЧР, трудолюбие ее жителей. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал столицу Карачаево-Черкесии "уютным, красивым и теплым городом", отметил гостеприимство региона, где чтят традиции и царит взаимоуважение. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подчеркнул успехи республики в разных сферах и ее динамичное развитие.

Марш, фестивали и выставки

В течение двух дней прошли различные концерты, фестивали, театрализованные представления, конкурсы, выставки, спортивные состязания и другие активности. Одним из колоритных событий стал фестиваль фольклорного искусства "Ярмарка талантов", где показали обряды и традиции народов Карачаево-Черкесии. Украсили праздник также велогонка "Дружба народов Северного Кавказа", BMX-фристайл шоу, детский велопарад и "Марш здоровья" с участием пяти тысяч человек. Впервые в республике провели фестивали региональных танцевальных школ и студий, флористов, кофеен и кондитеров, работали национальные подворья, интерактивные площадки для детей, автомотовыставка и большая сельскохозяйственная выставка.