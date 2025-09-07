В постановке приняли участие олимпийская чемпионка Ульяна Донскова, чемпионки мира Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко и другие, а также артисты театра и кино

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьера пластического спектакля "Наваждение" состоялась во Дворце Ирины Винер, передает корреспондент ТАСС. Постановка включала семь новелл, в каждой из которых была рассказана история любви творческих деятелей, например, балерины Анны Павловой и актера Чарли Чаплина.

"Этот спектакль родился благодаря моей ученице [актрисе] Зарине Мухитдиновой. Она придумала эту историю, эти новеллы, много работала в библиотеках и предложила мне сделать постановку. Я согласилась, мы отработали тексты и контенты и решили посвятить спектакль Дню Москвы. Ведь все пары, которые мы показываем, так или иначе связаны с Россией и ее столицей. <…> Этот спектакль - это эклектика: соединение поэзии, танца, брейка, художественной гимнастики и живой музыки. Эклектика дается трудно, но если она получается - это уже произведение искусства", - сказала журналистам художественный руководитель и продюсер спектакля, Герой Труда России, Заслуженный тренер РФ, доктор педагогических наук, профессор Ирина Винер.

По словам худрука, в "Наваждении" приняли участие олимпийская чемпионка Ульяна Донскова, чемпионки мира Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко и другие, а также ведущие артисты театра и кино. "Гвоздем программы стали выступления наших звезд - чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр. И все они в великолепной форме показывают настоящий класс. В зале зрители не раз вставали и вытирали слезы, потому что истории в новеллах очень трогательные и волнительные", - отметила она.

Режиссер спектакля Зарина Мухитдинова подчеркнула, что "Наваждение" - это результат ее многолетнего пути от спорта к искусству. "Я мечтала сделать спектакль про великих женщин, про их любовь и то, что они оставили после себя. Ирина Александровна Винер всегда была для меня примером. Я начинала как гимнастка, потом танцевала в Имперском балете, училась в ГИТИСе, стала актрисой, а затем режиссером. Все, что я проходила на пути, вошло в эту постановку. Для меня язык тела такой же сильный, как слово. Наш спектакль объединяет речь и движения, поэзию, музыку, спорт и балет в одно целое", - сказала она.

О спектакле

В "Наваждении" показаны судьбы Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Коко Шанель и Игоря Стравинского, Анны Павловой и Чарли Чаплина, Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, Сальвадора Дали и Галы, Марлен Дитрих и Александра Вертинского.

В постановке задействованы более 200 артистов: звезды российской художественной гимнастики и танцевального шоу "Гранд", артисты балета, актеры театра и кино. В роли Айседоры Дункан - основоположницы свободного танца - выступают сразу две спортсменки: Ульяна Донскова и Екатерина Селезнева. Сергея Есенина в этой новелле играет актер театра Романа Виктюка Игорь Неведров. Чемпионка мира Лала Крамаренко предстает в образе Коко Шанель, а актриса Анна Перфильева воплотила Майю Плисецкую.

Зрители также увидели танцевальные дуэты чемпиона мира Дениса Тагинцева и многократной чемпионки мира Анны Мельниковой. Спектакль представляет собой синтез гимнастики, танца, балета, театра и музыки.

В заявленной программе стоит семь новелл, однако в финале спектакля показали дополнительную, восьмую историю, которая посвящена жизни самой Ирины Винер. Режиссер спектакля Зарина Мухитдинова предстала в образе тренера, детские коллективы гимнасток выступали с номерами с использованием булав, обручей и мячей.

Зрители тепло встретили спектакль "Наваждение". Во время некоторых новелл зал аплодировал стоя, а отдельные сцены вызывали слезы у публики. По словам организаторов, именно эмоциональная вовлеченность зрителей стала главным подтверждением успеха постановки.