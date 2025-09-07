По словам художественного руководителя и продюсера постановки, этот эпизод стал данью уважения двум выдающимся личностям, чья история вдохновляет артистов разных поколений

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Один из номеров пластического спектакля "Наваждение", премьера которого состоялась 7 сентября во Дворце Ирины Винер, посвящен истории любви композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой, передает корреспондент ТАСС.

Композитор Родион Щедрин умер 29 августа в возрасте 92 лет. Балерина Майя Плисецкая умерла 2 мая 2015 года на 90 году жизни.

"Недавно ушел из жизни Родион Щедрин, я очень дружила с этой семьей. Часто бывала у нас на тренировках Майя Плисецкая. И когда я с ней разговаривала, она говорила: "Когда кто-то из нас уйдет первым, то обязательно дождется второго". Так они и прожили огромный путь вместе. И этот номер мы посвятили их союзу, их великой любви", - сказала художественный руководитель и продюсер постановки, Герой Труда России, Заслуженный тренер РФ, доктор педагогических наук, профессор Ирина Винер.

По словам Винер, этот эпизод спектакля стал данью уважения двум выдающимся личностям, чья история вдохновляет артистов разных поколений. Она отметила, что их союз был наполнен взаимной поддержкой и преданностью, что особенно важно передать со сцены.

Отвечая на вопрос, удалось ли обсудить постановку с самим Щедриным до его кончины, Винер пояснила, что композитор жил в Германии, что мешало встрече. "Посоветоваться нам не удалось, но я прекрасно знаю его творчество, его подход, его отношение к Майе. Их любовь была невероятной. Как говорили их близкие друзья, других слов, кроме "настоящей любви", подобрать невозможно", - подчеркнула она.

О спектакле

В спектакле "Наваждение" задействованы более 200 артистов: звезды художественной гимнастики и танцевального шоу "Гранд", артисты балета, актеры театра и кино. Постановка состоит из семи новелл, каждая из которых посвящена истории любви великих творческих личностей, оставивших заметный след в мировой культуре, среди которых Анна Павлова и Чарли Чаплин, Коко Шанель и Игорь Стравинский и другие.