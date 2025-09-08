Картина собрала 47,4 млн рублей за минувшие выходные, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Психологический триллер "Вниз" с Егором Кридом и Анфисой Черных в главных ролях стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 47,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 4 по 7 сентября.

По сюжету фильма молодая пара оказывается запертой в лифте столичного небоскреба вместе с загадочным незнакомцем, который осведомлен о них больше, чем кажется на первый взгляд. Ситуация стремительно превращается в смертельно опасное противостояние, где случайностей не бывает, а выход из ловушки найти крайне трудно.

Вторую строчку рейтинга занял мультфильм "Доктор Динозавров" Максима Волкова, собрав 31,9 млн рублей за кинопрокат. Картина повествует о школьнике Филе Динозаврове, открывшем портал в мезозой, и его приключениях в джунглях. Роли исполнили Владимир Войтюк, Сергей Гармаш, Василиса Савкина и другие.

На третьем месте расположился японский триллер "Выход 8" (Exit 8, 2025), собрав 29,6 млн рублей за уик-энд. В главных ролях Кадзунари Ниномия, Ямато Коти и Нару Асанума.

Фильм "Заклятие-4: Последний обряд", просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, занял второе место в странах СНГ, собрав 37 млн рублей. По сюжету семья исследователей паранормальных явлений Уоррены переехала в дом, где вскоре начинает проявляться нечистая сила, превращая жизнь пары в кошмар. В фильме снялись Вера Фармига, Патрик Уилсон и другие.