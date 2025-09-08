Похороны прошли в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Крымский театральный деятель Борис Мартынов умер после продолжительной болезни, в понедельник прошли его похороны, сообщил ТАСС председатель крымского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Косов.

"Похоронили сегодня", - сказал Косов, подтверждая факт смерти Мартынова.

По его данным, после окончания Театрального училища имени Б. Щукина Мартынов работал в Крымском русском драматическом театре, после распада СССР работал в театрах разных регионов Украины. В начале 2000-х вернулся в Крым, в местный музыкальный театр.

"Он был эксцентричный, непростой человек, смелый режиссер, свежая кровь, стремился к экспериментам. Он стал известен еще в советский период, потом работал на Украине, а последние несколько лет [активной трудовой деятельности] он был главным режиссером нашего Государственного академического музыкального театра. Именно при нем я пришел в театр, но застал его совсем ненадолго: прямо на репетиции [с Мартыновым] произошло несчастье", - уточнил Косов.

Он пояснил, что более 15 лет назад у режиссера произошел инсульт, после чего он был прикован к постели и не мог продолжать работу. Однако, театральное сообщество продолжало ценить его вклад и оказывать поддержку.

"[Мартынов] воспитал многих актеров, раскрыл за время своей деятельности. Сохраняется до сих пор круг тех, кто уважал его творчество, почитал как своего учителя - и хотя его уже нет, многие [в театральной среде] будут вспоминать его добрым словом", - добавил собеседник агентства.