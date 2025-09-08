Умер немецкий дирижер Кристоф фон Донаньи

Ему было 95 лет

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Немецкий дирижер Кристоф фон Донаньи, возглавлявший Симфонический оркестр Северогерманского радио, умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на жену музыканта.

По ее информации, фон Донаньи умер в Мюнхене 6 сентября, за два дня до своего 96-летия.

Как заявила телерадиокомпания NDR, чей радиоансамбль возглавлял дирижер с 2004 по 2011 год, фон Донаньи сыграл важную роль в сохранении уникальных культурных традиций Германии.

Кристоф фон Донаньи родился 8 сентября 1929 года в Берлине. Помимо Симфонического оркестра Северогерманского радио, дирижер возглавлял также Кливлендский оркестр в США, оркестр "Филармония" в Великобритании и другие оркестры.