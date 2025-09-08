Первыми гостями экспозиции "Художественная выставка КНДР. Страна великого народа" стали секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, министры культуры России и КНДР Ольга Любимова и Сын Чон Гю

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. КНДР впервые вывезла произведения отечественных художников за границу. Экспозиция "Художественная выставка КНДР. Страна великого народа" торжественно открылась во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Ее первыми гостями стали секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, министры культуры России и КНДР Ольга Любимова и Сын Чон Гю.

"Мы сегодня действительно открываем уникальный проект вместе с коллегами из Министерства культуры КНДР. Здесь представлены 123 уникальные работы", - сказала журналистам Любимова. Она обратила внимание на то, что в экспозицию включены "работы, посвященные современной архитектуре, современной жизни в крупных городах и в маленьких деревнях КНДР, потрясающие работы, которые рассказывают о новом курорте (Вонсан - прим. ТАСС), который открылся совсем недавно, а несколько работ посвящены уже специальной военной операции". По оценке министра, "это совершенно пронзительные работы, посвященные подвигам героев". "Очень важно, что современные художники с таким невероятным мастерством, какой-то документальной точностью сохраняют эти образы для нас всех", - считает Любимова.

Об экспозиции

В экспозицию, например, включены полотна, запечатлевшие воинов двух стран на поле боя, - "За освобождение Курской области", "Сыновья Родины", "В одном окопе", "Отдавая бесценную жизнь" и другие. Российский министр считает, что эти картины "останутся на долгие годы жемчужинами музеев КНДР". "А мы будем просить коллег представлять их на наши выставки, посвященные нашей новейшей истории", - добавила она, поблагодарив коллег из КНДР за подготовку нынешней экспозиции. "Мы также готовимся к ряду крупных культурных событий в КНДР", - сообщила Любимова, но пока не стала уточнять, какие проекты будут реализованы, пообещав при этом "радовать хорошими новостями".

"Древнейшая цивилизация представила здесь все то многообразие техник, приемов, которые они имеют и сохранили. Это и традиционная живопись масляными красками по ткани, это и живопись по рисовой бумаге акриловыми красками, это живопись по корейской бумаге, почти картону, красками из тертых минералов, это аппликации из раковин, это вышивка шелком, это их совершенно удивительная керамика с такими мотивами и с оттенками цвета", - рассказала ТАСС директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина. Она посоветовала посетителям, для которых выставка будет работать в течение месяца, "обратить внимание на то, каковы эти техники, чтобы просто сравнить, сопоставить". "Что же касается сюжетов, то здесь много интересного. Здесь и некие символические животные, птицы, цветы, это и социалистический рай, это развитие науки, подъем сельского хозяйства, это история, включая военную", - перечислила директор музея.

Как отмечается в каталоге выставки, в нее вошли "произведения, созданные в последнее время лучшими художниками широко известных в КНДР творческих коллективов, в том числе творческого объединения "Мансудэ", творческого объединения Министерства обороны КНДР, Пхеньянского института изобразительных искусств". "Они показывают успехи, достигнутые КНДР под мудрым руководством лидера страны Ким Чем Ына, - могучую оборонную мощь, реалии, когда блестяще исполняются мечты и идеалы народа, несгибаемый дух и достоинство корейского народа, всем сердцем поддерживающего партию и вождя из века в век, из поколения в поколение", - отмечается в каталоге.