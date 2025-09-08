Перед трансляцией конкурса и сразу по его окончании канал также покажет эксклюзивные спецвыпуски ток-шоу "Пусть говорят"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Прямую трансляцию международного музыкального конкурса "Интервидение" 20 сентября покажет Первый канал. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

"Международный музыкальный конкурс "Интервидение" 20 сентября в 20:30, прямая трансляция из Москвы на Первом канале", - сообщили в пресс-службе.

Перед трансляцией конкурса и сразу по его окончании канал также покажет эксклюзивные спецвыпуски ток-шоу "Пусть говорят", посвященные "Интервидению".

ТАСС - информационный партнер конкурса.