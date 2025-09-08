В Сочи открылся джазовый фестиваль

Концерты в залах и под открытым небом будут идти в течение недели

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival, хедлайнерами которого в этом году станут Игорь Бутман, Владимир Пресняков, Виктор Добронравов и другие артисты, открылся в Сочи. Концерты в залах и под открытым небом будут идти в течение недели, сообщили журналистам организаторы.

"В этом году Sochi Jazz Festival проходит в главном городе-курорте страны с 8 по 14 сентября. Сочи ждет небывалый праздник джазовой музыки - целая неделя премьер, ярчайших живых выступлений, творческих встреч, мастер-классов и джем-сейшнов. Участники XVI международного фестиваля выступают в Зимнем театре, концертном зале "Фестивальный" и на площади Флага", - говорится в сообщении.

По данным на сайте фестиваля, открытие XVI Международного джазового фестиваля Sochi Jazz Festival в понедельник в Зимнем театре. Виктор Добронравов выступил в роли рассказчика в джазовом спектакле "Петя и волк", участие в программе также приняли Бутман и Московский джазовый оркестр.

О программе

Как добавили в оргкомитете, с 9 сентября начнутся концерты под открытым небом на Площади Флага в исторической части Сочи. Программу по традиции откроет "Биг-бенд Сочи" Сергея Кокорина - коллектив, ставший одним из символов Sochi Jazz Festival. Следом выступит Арт-ансамбль Тима Дорофеева (Архангельск - Москва) с программой, в которой представлена авторская джазовая музыка с элементами этно, блюза и других жанров; а завершит программу первого дня коллектив Eliza’s Band - неординарный "джаз нового поколения", где энергия бибопа, фанка и латинских ритмов сочетается с мелодичностью блюза и традиции. Также концерты на площади запланированы 10 и 11 сентября.

"В этом году программа открытых концертов Sochi Jazz Festival на площади Флага традиционно объединит музыкантов со всех уголков России. В главный город-курорт страны приедут музыканты из Москвы, Севастополя, Архангельска, Ростова-на-Дону и других городов, а также выступят ведущие коллективы Краснодарского края. По традиции, вход на концерты на площади Флага будет свободным", - приводятся в сообщении слова художественного руководителя фестиваля Бутмана.

По данным организаторов, 12 и 13 сентября в Зимнем театре состоятся гала-концерты, в которых примут участие коллектив Jazzirama из Узбекистана, Алексей Гоман и "Маленький оркестр", Ilugdin Trio, Александр Ф. Скляр и "Тромбон-Шоу" Максима Пиганова. Образовательная программа Sochi Jazz Festival пройдет с 9 по 13 сентября 2025 года в сочинском колледже искусств и на других образовательных площадках. А в последний день, 14 сентября, в концертном зале "Фестивальный" выступят Бутман и Московский джазовый оркестр, а также Пресняков.

О фестивале

Sochi Jazz Festival проходит с 2010 года. Фестиваль стал значимым событием в культурной жизни страны и уже несколько лет подряд входит в десятку лучших джазовых фестивалей России. За годы работы его посетили более 150 тыс. зрителей. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Сочи и АО "Газпромбанк".