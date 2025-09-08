Главного персонажа воплотит на экране российский блогер Михаил Медалин, для которого эта роль станет дебютом в кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Военную драму-фэнтези "Возвращение Мендыша" (рабочее название), посвященную периоду Великой Отечественной войны, впервые представят на Санкт-Петербургском международном контент-форуме 9 сентября. В основе сюжета - реальная история обнаружения поисковым отрядом "Память" в Тверской области останков рядового 158-й мотострелковой дивизии, героя Ржевской битвы Мендыша Омуралиева, который погиб в 1942 году.

"В начале нулевых Алексей Балабанов снял дилогию "Брат", создав такой образ. Время изменилось, и война для большинства сегодняшних двадцатилетних - нечто абстрактное. Они - другие. И уже не говорят, как герой "Брата": "У меня вообще-то дед на войне погиб". Предки их не особенно интересуют. Данила Багров изначально знал, кто он такой, и был сформировавшейся личностью 90-х, - сказал ТАСС режиссер-постановщик фильма Павел Игнатов. - Герой нашего фильма - его беззаботный ровесник из 2025-го, считающий себя пацифистом. Он становится личностью, но для этого ему приходится пройти через самую страшную войну в истории, вернуться на 80 лет назад. И лично убедиться, кем были его предки. Пробудить свою генетическую память".

По его словам, создатели картины стремились к тому, чтобы ее главный герой оказался собирательным образом нынешнего поколения. Фильм рассчитан прежде всего на молодежную аудиторию (возрастная маркировка "12+").

"Известно, что "провал в прошлое", "перемещение в будущее", "день сурка" и тому подобное - часто используемые приемы. В кино много приемов - хороших и разных. Но для того, чтобы их использовать вновь и вновь, нужны веские причины. И они есть. Наш фильм для молодой, очень молодой аудитории, которая в наше непростое для понимания время хочет знать, как жить, на что опереться, и - прямо или бессознательно - ищет ответ на этот вопрос. Мы хотим, чтобы под ногами у молодого зрителя была твердая почва, а в сердце - любовь к своей стране и гордость за своих предков", - отметила генеральный продюсер фильма Людмила Кукоба.

Главного персонажа воплотит на экране российский блогер Михаил Медалин, для которого эта роль станет дебютом в кино. Фильм создан кинокомпанией "Реверсия" и Фондом "Память побед". Съемки проходили в Белоруссии и Киргизии. Выход на киноэкраны запланирован на осень 2025 года, он будет приурочен к 80-летию Великой Победы.

Санкт-Петербургский международный контент-форум пройдет с 9 по 12 сентября. Его участниками ежегодно становятся представители контент-индустрии из разных стран мира. Как отмечается на сайте события, форум определяет репертуар российского кино и иного контента в кинотеатрах, на цифровых видео-платформах и телевидении.