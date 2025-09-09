Гармаш назвал Евразийскую кинопремию "нужной и важной для кино и для нас"

Народный артист России выразил надежду, что "Бриллиантовая бабочка" станет праздником кино

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ Сергей Гармаш считает, что Открытая Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" - нужное и важное дело. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской Академии и кинонаграды - Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии - Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.

"Очень здорово, что придумали "Бриллиантовую бабочку", - сказал Гармаш. - Это нужная и важная премия для кино и для нас. Главное, что тут всё по-нашему - с уважением к традициям, к культуре".

По словам актера, "сейчас все больше думают о кассе, а важно, чтобы главным оставались талант и любовь к делу". Гармаш надеется, что "премия станет праздником кино, и зрители смогут посмотреть хорошие, настоящие фильмы".

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму равную эквиваленту одного миллиона долларов, и каждая следующая номинация - $250 тысяч.

Главная награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".