МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) этой осенью даст гастрольные концерты на Северном Кавказе. Об этом сообщил в беседе с ТАСС художественный руководитель и главный дирижер коллектива, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры Иван Никифорчин.

"У нас в этом сезоне уже запланированы замечательные гастроли в октябре, которые пройдут по Кавказу. Это будет Махачкала, Грозный, Владикавказ. Как раз во Владикавказе - на сцене филиала Мариинского театра", - сказал он.

По словам Никифорчина, весной оркестр выступит в Сибири в рамках Транссибирского фестиваля. "Это, конечно, для нас огромная честь и для меня личная радость, что наше взаимодействие порождает новые сотрудничества в разных очень интересных проектах", - отметил дирижер.

Отвечая на вопрос о зарубежных гастролях, он пояснил, что в настоящее время МГАСО сосредоточено на российских концертах. "У нас очень много сейчас интереснейшей работы. Мы сконцентрированы на тех концертах, которые уже запланированы. Я уверен, что всему свое время, и зарубежные гастрольные поездки непременно также появятся", - добавил Никифорчин.