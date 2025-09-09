Народный артист России при этом отметил, что современные технологии могут быть полезны в отдельных творческих процессах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Песни, созданные искусственным интеллектом, не способны заменить музыку, рожденную эмоциями и обращенную к душе и сердцу человека. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист России, певец Стас Михайлов.

"Я уже давно в этой музыкальной истории. Скажу вам честно: появляются интересные вещи, созданные нейросетью. Я даже купил песню с искусственным интеллектом, но донести глубинный смысл и тронуть душу у нее не получилось. Недавно я смотрел несколько подобных ИИ работ, когда поют голосами известных людей. Но это уже не оригинал, это второе, не первое, не то, что тронет", - сказал артист.

По его словам, в подобных композициях не хватает главного - жизненной энергии и эмоций. "Там нет жизни. Мне кажется, потом, может быть, что-то такое произойдет и ИИ заменит [композитора]. Но все же, все, что связано с музыкой, находится на уровне души и сердца. <…> А искусственный интеллект пока не научился чувствовать и передавать эмоции", - отметил Михайлов.

Певец добавил, что современные технологии могут быть полезны в отдельных творческих процессах. "Но иногда ИИ помогает, так я с [российской певицей] Люсей Чеботиной сделал клип, который мне очень нравится, и нейросеть сделала его классным", - рассказал он.

Ранее многие творческие деятели среди которых российский композитор и продюсер Максим Фадеев, ректор академии имени Гнесиных Александр Рыжинский и другие поделились с ТАСС мнением, что ИИ не сможет заменить композитора.