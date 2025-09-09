Главные роли в картине исполнили Рузиль Минекаев и Алена Долголенко

МОСКВА, 9 сентября./ТАСС/. Съемки фэнтези-блокбастера "Руслан и Людмила. Волшебное путешествие" режиссера Егора Чичканова завершились в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Марс Медиа".

"Компания "Марс Медиа" и Фонд "Кинопрайм" завершились съемки фильма под рабочим названием "Руслан и Людмила. Волшебное путешествие". Дистрибьютор - "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа Холдинг")", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, премьера картины запланирована на 2027 год.

"Это были непростые съемки, потому что этот мир не существует, его нужно было придумать. Все объекты и локации, в которых происходят события, выдуманы. Было много декораций и сложных съемок, а также планируется значительное количество графики. По результатам нашей работы можно сказать, что это абсолютно отличается от привычного ландшафта сказочных фильмов, которые выходят на наших экранах. Это зрительский фильм, который будет интересен не только детям, но и взрослым, их родителям, а также подросткам - всем-всем-всем", - сказал соавтор сценария, режиссер Егор Чичканов, слова которого приводят в пресс-службе.

По сюжету простой юноша Руслан встает на защиту Людмилы и тем самым срывает планы ее отца, князя Владимира, намеревавшегося выдать дочь замуж за одного из трех знатных витязей: Рагдая, Ратмира или Фарлафа. Несмотря на волю отца, Людмила влюбляется в Руслана, а он очарован ею, однако их счастье оказывается под угрозой. Злой колдун Черномор, желающий отомстить князю за старые обиды, похищает Людмилу с помощью своей волшебной бороды. Теперь Руслану и трем соперничающим витязям предстоит пройти нелегкий путь до замка колдуна, найти меч-кладенец, охраняемый головой богатыря Святогора, и сразиться с Черномором, чтобы спасти Людмилу.

Главные роли в проекте исполнили Рузиль Минекаев и Алена Долголенко. Также в актерском составе - Евгений Стычкин в роли Черномора, Александр Робак в роли Князя Владимира, Елена Николаева в роли Наины.