В Москве прошло превью ярмарки молодого современного искусства blazar

Экспозиция включает три основные секции, отражающие специфику и профили участников

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Превью ярмарки молодого современного искусства blazar, на которой представлено более 2 тыс. работ молодых художников и дизайнеров, прошло во вторник в Музее Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Экспозиция blazar включает три основные секции, отражающие специфику и профили участников. Как уточнили в пресс-службе организаторов, секция искусства объединяет стенды 40 независимых художников и 26 галерей, в секции цифрового искусства можно увидеть работы 15 молодых авторов с диджитал-арт работами. А в секцию дизайна, куратором которой выступает галерея Sample, вошли различные направления современного дизайна, представлены работы 61 независимого автора, стенды шести галерей коллекционного и предметного дизайна, а также стенд "Регион года" от Нижегородской области, где авторы переосмыслили локальные традиционные художественные промыслы, в частности городецкую роспись и резьбу, павловские ножи.

Для широкой публики ярмарка заработает с 10 сентября. В публичные дни работы ярмарки будет организована детская программа с творческими мастерскими, интерактивными экскурсиями и образовательными активностями.

Ярмарка молодого современного искусства blazar - официальный спутник Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, впервые была проведена в 2020 году. Платформа ориентирована на поиск, поддержку и продвижение молодых художников и дизайнеров.