МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) поможет правительству Архангельской области привлечь инвесторов для восстановления более 180 объектов, имеющих инвестиционный потенциал. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в своем Telegram-канале.

"Сегодня подписали первое соглашение в сфере сохранения культурного наследия в рамках проекта Агентства "Пронаследие" с главой Архангельской области Александром Витальевичем Цыбульским. Вовлечение объектов культурного наследия (ОКН) в экономический оборот - серьезный шаг к повышению инвестиционной привлекательности региона. Здесь, как отметил Александр Витальевич, для региона важно создать такие условия для представителей бизнеса, чтобы они эти объекты восстанавливали и делали их центрами социальной, культурной и экономической жизни. Соглашение позволит создать эффективные стратегии и привлечь инвесторов для восстановления более 180 объектов, имеющих инвестиционный потенциал", - написала она.

Чупшева отметила, что в Архангельской области насчитается более 2 тыс. памятников истории и культуры, включая объекты всемирного наследия ЮНЕСКО: Соловецкие острова и ландшафт Кенозерского национального парка.

Также она добавила, что в июне в регионе был создан инвестиционный штаб для быстрого решения возникающих проблем в ходе реализации инвестиционных проектов. "Важным шагом стало включение Архангельской области в число шести регионов для оптимизации показателей национальной модели целевых условий ведения бизнеса. По инициативе губернаторов вместе с коллегами из Министерства экономического развития договорились поработать над показателями этих пилотных субъектов: ретроспективно посмотреть на них, чтобы понять, за счет каких процессов оптимизировать те или иные процедуры", - подчеркнула она.