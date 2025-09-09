Добровольцы будут встречать делегации и помогать с навигацией и переводом, отметил глава Росмолодежи

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Почти 500 добровольцев будут помогать организаторам международного конкурса "Интервидение", сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров.

"Совсем скоро Россия примет главное музыкальное событие 2025 года - международный конкурс "Интервидение", который объединит участников из 23 стран. Такой масштабный конкурс невозможен без участия волонтеров. Тысячи ребят захотели помочь в организации, и сегодня в составе корпуса - почти 500 добровольцев", - написал Гуров в Max.

Он отметил, что добровольцы будут встречать делегации, помогут с навигацией и переводом. В их числе - волонтеры Подмосковья, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и волонтеры-медики.

ТАСС - информационный партнер конкурса.