Как сообщила директор театра кукол республики Любовь Васильева, будет сделан акцент на том, как театрам стать востребованными

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 сентября. /ТАСС/. Образовательная программа для театральных менеджеров по ведению репертуарной политики организована на фестивале русских зарубежных театров "Театральная осень" в Петрозаводске, рассказала в ходе пресс-конференции, организованной ТАСС, директор театра кукол Республики Карелия Любовь Васильева.

"В Национальной библиотеке [10 сентября стартует] образовательная программа, как она у нас называется, стажировка театральных менеджеров. И особо хочу отметить, что программа уникальная, она очень правильно составлена, - сказала Васильева. - Театр не может существовать без художественной идеи, театр не может существовать без репертуарной политики или, как мы говорим, его развития. И, конечно, театр не может существовать без театральных менеджеров, у которых может быть и невидимая работа, а мы особо понимаем, что из зрительского кресла мы видим уже праздник, мы видим уже готовые спектакли".

Васильева отметила, что будет сделан акцент на том, как театрам стать востребованными. Среди экспертов, например, исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра Егор Мухин. "Который, наверное, ответит на очень многие вопросы. Как шесть лет назад театр зарабатывал, условно говоря, 20 миллионов, а сегодня они зарабатывают 300", - пояснила она.

Генеральный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом", член попечительского совета Ассоциации деятелей русских театров зарубежья Сергей Шуб сообщил ТАСС, что Министерство культуры России проводит стажировки для технических и административных сотрудников русскоязычных театров зарубежья. В этом году они прошли в Санкт-Петербурге, Владикавказе и Ярославле. "Техническая сторона театрального процесса развивается стремительно, появляется новое световое, звуковое оборудование, появляется новый видеоконтент, и именно для переподготовки специалистов по свету, звуку, видео и существует эти стажировки. Программа рассчитана на несколько лет", - добавил он.

На фестивале запланирована насыщенная дополнительная программа для зрителей и профессионалов. Перед каждым спектаклем зарубежных коллективов состоятся открытые презентации, на которых можно будет узнать об истории, современности и будущих проектах русских театров зарубежья. Фотовыставка "Играем классику" познакомит публику с лучшими спектаклями-участниками фестиваля за его 5-летнюю историю. После каждого спектакля для коллективов будут проходить обсуждения их постановок с ведущими театральными критиками России. Фестиваль будет проходить с 10 по 19 сентября.