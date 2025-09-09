Роман получил название "Тайна из тайн"

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Американский писатель и автор книг "Ангелы и Демоны", "Код да Винчи", "Инферно" Дэн Браун выпустил новую работу под названием "Тайна из тайн".

"Тайна, создававшаяся восемь лет. С днем публикации", - написал Браун на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

История расскажет о новых приключениях профессора Гарвардского университета Роберта Лэнгдона, героя книги "Код да Винчи". На этот раз события разворачиваются в столице Чехии, Праге.