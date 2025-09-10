По словам пресс-секретаря президента Киргизии Аската Алагозова, присуждение награды символизирует признание того, что Центральная Азия становится регионом, способным самостоятельно вырабатывать механизмы урегулирования споров и продвигать идеи мира и согласия

БИШКЕК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров с признательностью воспринял присуждение ему, а также президентам Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмону и Шавкату Мирзиёеву премии мира имени Льва Толстого. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с глубокой признательностью воспринял новость о присуждении Международной премии мира имени Л. Н. Толстого лидерам Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана", - сказал он.

По его словам, особое значение эта престижная награда приобретает в свете достигнутых договоренностей по "деликатным приграничным вопросам, решение которых долгие годы оставалось одной из ключевых задач для всего региона". "Сегодня эти договоренности служат наглядным примером того, как при наличии политической воли и благодаря стремлению народов к развитию добрососедских отношений возможно находить справедливые и взаимоприемлемые решения, открывающие путь к прочному сотрудничеству. Это одно из наиболее фундаментальных и действительно важных достижений государственного значения с момента обретения Кыргызстаном независимости", - отметил Алагозов.

Как он считает, присуждение премии также символизирует признание того, что Центральная Азия становится регионом, способным самостоятельно вырабатывать механизмы урегулирования споров и продвигать идеи мира и согласия. "Это служит важным сигналом для международного сообщества о том, что государства региона последовательно движутся по пути взаимного доверия, укрепления гуманитарных связей, развития экономического и культурного партнерства", - продолжил пресс-секретарь.

Как он заверил, глава киргизского государства выражает уверенность, что это признание станет "важным фактором консолидации усилий во имя процветания всего региона". "Кыргызстан со своей стороны подтверждает готовность и далее прилагать все усилия для упрочения атмосферы конструктивного взаимодействия и совместного развития в Центральной Азии. Кыргызская сторона, выражая признательность российскому фонду - учредителю премии за высокую оценку, обращает внимание на наличие положительных мнений среди общественных организаций дружественных стран, которые способны своевременно и по достоинству отметить исторические достижения в регионе", - подчеркнул Алагозов.

Мир на границе

Жапаров, Рахмон и Мирзиёев были объявлены лауреатами второй Международной премии мира имени Льва Толстого по итогам голосования 9 сентября 2025 года. Как отметили в оргкомитете, лидеры трех стран удостоены этой почетной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии.

За последние два года Киргизия, Таджикистан и Узбекистан сумели урегулировать все спорные пограничные вопросы, которые не удавалось разрешить после развала Советского Союза.