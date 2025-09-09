Продюсер Араз Мамет вошел в состав жюри "Интервидения" от США

Он занимает пост вице-президента PPM Music по дистрибуции в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Продюсер и музыкальный менеджер Араз Мамет представит США в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе конкурса.

"Американский продюсер, музыкальный менеджер и предприниматель Араз Мамет примет участие в работе международного профессионального жюри конкурса "Интервидение". Его карьера успешно сочетает различные сферы, включая музыку, кино и международное сотрудничество", - отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день Араз Мамет занимает пост вице-президента PPM Music по дистрибуции в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Он курирует стратегию расширения, трансграничные партнерства и глобальные инициативы по распространению музыки.

