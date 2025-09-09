На Патриарших прудах в Москве исполнили мировую классику на плавающем рояле

В концерте выступил пианист Никита Тонконогов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Произведения мировой классики были исполнены на плавающем рояле на Патриарших прудах в Москве в рамках программы "Театральный бульвар. Послесловие", передает корреспондент ТАСС.

В одном из завершающих летний проект концерте выступил пианист Никита Тонконогов. В его исполнении прозвучали произведения мировых классиков - И. С. Баха, П. И. Чайковского, Р. Шумана, Ф. П. Шуберта, Ф. Листа и Ф. Ф. Шопена. Жители города слушали музыку на специальных рядах для зрителей, вход на которые был свободным.

"Театральный бульвар. Послесловие", который продлится до 14 сентября, представит на сцене на Патриарших прудах гастроли коллективов из Ростова, Узбекистана и Кубы, музыкальную программу Юрия Башмета, балет при участии Дениса Родькина, проведет для желающих встречу с Милошем Биковичем и другими знаменитостями.