КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Церемония закрытия Казанского международного кинофестиваля "Алтын минбар" состоялась на большой сцене нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. Гран-при фестиваля получил фильм "Оплот стойкости" режиссера Николы Вукчевича из Черногории, передает корреспондент ТАСС.

В центре картины - события Второй мировой войны в Югославии. Ребенок-христианин, родителей которого убили, а родную деревню сожгли фашисты, находит убежище в доме мусульманина Нур Доки. Несмотря на религиозные различия, которые в военное время часто становились смертельным барьером, албанец стоит перед тяжелейшим нравственным выбором: спасти жизнь ребенка или остаться верным своим принципам.

Директор "Татаркино" Миляуша Айтуганова, подводя итоги фестиваля, подчеркнула значимость события. "У нас было много премьер - черногорская, китайская, индийская, иранская картины впервые были показаны в Татарстане. Это подтверждает статус фестиваля. <…> Кроме того, у нас была очень эффективная деловая программа", - отметила она в разговоре с журналистами.

В рамках фестиваля были заключены соглашения о сотрудничестве с Африканским международным кинофестивалем AFRIFF, Маскатским международным кинофестивалем и Европейско-азиатской культурной ассоциацией (ЕАК). Стороны будут поощрять взаимный обмен в целях ознакомления народов обеих стран с их культурным наследием, традиционными ценностями и современным состоянием кинематографии путем совместной организации фестивалей и кинопоказов, направления своих представителей для участия в киномероприятиях на взаимной основе.

Фестиваль, проходивший с 5 по 9 сентября, собрал рекордное количество заявок - 845 работ из 67 стран. В программу вошли конкурсные показы полнометражных, короткометражных, документальных и анимационных фильмов, национальный конкурс татарстанских производителей, а также специальные программы и ретроспективы. Жюри фестиваля возглавил звукорежиссер Ресул Пукутти (Индия), обладатель премии "Оскар" за работу над фильмом "Миллионер из трущоб".