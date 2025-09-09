ТАСС узнал о самочувствии Александра Збруева

В беседе с агентством актер сообщил, что чувствует себя удовлетворительно, перед спектаклем у него поднялось давление

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев отказался от госпитализации перед игрой в спектакле "Вишневый сад", сейчас он чувствует себя нормально. Об этом актер сообщил в беседе с ТАСС.

9 сентября Александр Збруев должен был выйти на сцену Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", чтобы сыграть в спектакле "Вишневый сад", однако сегодня вечером в СМИ появилась информация о плохом самочувствии актера.

"Да, поднялось давление. <…> В моем возрасте это бывает - ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально", - заявил Збруев, отметив, что на сцену сегодня он не вышел. В "Ленкоме" же уточнили корреспонденту агентства, что перед началом спектакля Збруев отказался от госпитализации. Сейчас он находится дома. В постановке, показанной 9 сентября, Збруев был заменен другим актером.

Збруев - лауреат Государственной премии РФ и премии города Москвы. Он родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком"). Сейчас задействован в спектаклях "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад".

В кино Збруев дебютировал в фильме "Мой младший брат", который вышел на экраны в 1962 году. Снялся более чем в 60 картинах, в том числе в фильмах "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Батальоны просят огня", "О любви", "Успех".