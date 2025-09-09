Основные мероприятия форума пройдут 11-13 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Международный форум объединенных культур начинает работу в Санкт-Петербурге. Основные мероприятия форума пройдут 11-13 сентября, но деловая программа, согласно информации на сайте, откроется 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании.

Событие снова соберет вместе ведущих российских и зарубежных деятелей культуры и искусства, представителей бизнес-сообщества и органов власти - в общей сложности более 2,6 тыс. участников.

"Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". В рамках деловой программы будет организовано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование", - отмечается на сайте правительства РФ.

Как сообщила ранее в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова, форум в этом году примет по меньшей мере 67 стран-участниц и 49 официальных делегаций. Ожидаются в том числе представители недружественных стран.

Основные тематические секции традиционно состоятся в Главном штабе Эрмитажа. Также планируются мероприятия в Капелле Санкт-Петербурга, Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, Александринском театре. Впервые площадками форума выступят музеи-заповедники "Царское Село" и "Гатчина".

Темы форума

Одной из центральных тем на форуме в 2025 году будет 80-летие Великой Победы: юбилею посвящены специальные панельные дискуссии, выставки, концерты. С 10 по 15 сентября в рамках форума пройдут Дни армейской культуры, которые приурочены к 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

Отдельный ряд мероприятий пройдет под знаком 25-летия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое будет отмечаться в следующем году. Одна из дискуссий будет посвящена славяно-тюркскому синтезу.

Каждую из секций форума традиционно возглавляет признанный эксперт в своей области. Куратором секции "Деловая культура" станет председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, "Кино" - исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, "Цирк" - генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. "Музеи" снова будет курировать генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Куратором секции "Театр" станет художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Секцию "Медийная культура" возглавит генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Мероприятия ТАСС на форуме

В рамках секции "Медийная культура" 11 сентября ТАСС проведет панельную дискуссию "В центре внимания - семья. Как культура и медиа могут помочь решить демографический вопрос". В дискуссии примут участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, директор Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь. Модератором выступит генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Участники обсудят образ семьи в современном медиапространстве, культурные нарративы и героев, представляющих семейные ценности, а также возможности культуры и медиа в продвижении семейной политики. Отдельное внимание будет уделено влиянию цифровой среды на семейные ценности.

Одним из ярких событий культурной программы форума станет мультимедийная экспозиция "Окна ТАСС": новые возможности плакатного искусства", которая развернется в Главном штабе Эрмитажа. Легендарный художественный проект ТАСС, который создавали в годы Великой Отечественной войны известные художники и литераторы страны, переосмыслен через язык цифрового искусства.

Культурная программа форума

Среди знаковых событий культурной программы форума организаторы выделяют Международный фестиваль циркового искусства "Без границ", куда съедутся лучшие цирковые артисты со всего мира. Большой интерес вызвала программа "Одиннадцать воинов", которую на Новой сцене Мариинского театра представит китайская труппа боевых искусств "Лун Юнь", основанная известным актером, режиссером и мастером боевых искусств Джеки Чаном. На исторической сцене Александринского театра состоится первое в России выступление эфиопского творческого коллектива KIN ETHIOPIA, который представит культурно-художественный проект "Восходящая Эфиопия".

В Музее театрального и музыкального искусства откроется выставка "Пьер и Сильфиды", посвященная наследию французского балетмейстера Пьера Лакотта (1932-2023). На фестивале "Дни народной культуры Северо-Западного региона "Серебряное ожерелье", который пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова, свои творческие номера покажут ведущие коллективы из Белоруссии, Мариуполя и 11 регионов Северо-Западного федерального округа.