САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Дни армейской культуры пройдут в Петербурге с 10 по 15 сентября в рамках Форума объединенных культур. Об этом сообщила пресс-служба форума в официальном Telegram-канале.

"В мероприятии примут участие ведущие творческие коллективы Министерства обороны РФ, включая Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, коллективы Ленинградского военного округа и Военно-морского флота, а также воспитанники довузовских образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

Широкой публике представят театральные постановки в исполнении воспитанников довузовских учреждений Минобороны, выступление ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, концерт Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота им. Н. А. Римского-Корсакова "Флот и музыка" и выставку Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

Также в рамках Дней в Военной исторической библиотеке Генерального штаба пройдет круглый стол "Военно-историческое наследие России: изучение, сохранение, продвижение в современных условиях".

Завершит Дни армейской культуры музыкальный фестиваль "Под стягом Русской державы: Вера, Отечество, Флот" в Кронштадте.