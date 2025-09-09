Зрители услышали произведения из мини-сериала "Кыз-Жибек", популярную казахскую лирическую песню "Ку бол" ("Будь свидетелем"), известный казахский кюй "Алкисса"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Гала-концерт в честь 100-летия казахстанского и советского композитора, Народного героя Казахстана и Народного артиста СССР Нургисы Тлендиева (1925-1998) состоялся на сцене театра "Геликон опера" в Москве, передает корреспондент ТАСС. Оркестр из классических и народных инструментов исполнил самые знаменитые композиции мастера, соединившего в своих произведениях древние кюи и современную симфоническую музыку.

"Место Нургисы Тлендиева в летописи казахской культуры и памяти нашего народа особое. Когда мы говорим Тлендиев - мы говорим музыка. Он стал мостом между древними кюями кобыза и домбры и современными симфоническими формами, его произведения звучат как диалог веков, здесь переплетаются степные напевы, героические мотивы, фольклорные интонации и строгая академическая школа. Он показал, что музыка - это не только искусство, но и путь сохранения памяти, идентичности и внутренней силы народа", - сказал посол Казахстана в РФ Даурен Абаев перед началом концерта.

В творчестве Тлендиева отражен его богатый жизненный путь: он - ветеран Великой Отечественной войны, прошедший боевой путь от Курска до Берлина, первый казах, поступивший в Московскую консерваторию, ученик советского мэтра - дирижера Николая Аносова, главный дирижер Казахского театра оперы и балета имени Абая, Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

"Общеизвестно, что искусство не знает границ. Культурная дипломатия - самый эффективный инструмент наведения мостов. В данном ключе проведение таких мероприятий, как сегодняшний концерт - это важная, нужная и добрая традиция, которая должна шириться и ни в коем случае не прерываться, ведь она укрепляет духовную связь наших народов, дружбу и союзничество Казахстана и России", - заключил Абаев.

Зрители услышали произведения из мини-сериала "Кыз-Жибек", популярную казахскую лирическую песню "Ку бол" ("Будь свидетелем"), известный казахский кюй "Алкисса" и другие. На концерте можно было оценить искусство игры на домбре, послушать звучание кобыза - струнного смычкового инструмента. Дирижером в значительной части концерта выступила дочь композитора, заслуженный деятель культуры Казахстана Динзухра Тлендиева.

Перед концертом гостям представили выставку, посвященную великому казахскому народному поэту-импровизатору, жырау (так называют народного поэта и певца в тюркской поэзии) Жамбылу Жабаеву (1846-1945). На витринах были выставлены музыкальные инструменты, старинные народные украшения, можно было живьем увидеть работу мастеров по изготовлению торсыка - сосуда для кумыса. В центре фойе гостей угощали большими румяными яблоками из Алма-Атинской области.

О композиторе

Нургиса Тлендиев с детства учился музыке, в том числе игре на домбре - казахском национальном струнном щипковом музыкальном инструменте. В 12 лет его назначили концертмейстером оркестра, а в 14 лет - ассистентом главного дирижера. В годы Великой Отечественной войны Тлендиев добровольно отправился на фронт, приписав себе возраст для зачисления в ряды армии. Во время войны дошел до Берлина, был награжден боевыми медалями "За отвагу", "За взятие Берлина", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". После демобилизации Тлендиев вернулся в Казахстан, где поступил в консерваторию, а затем учился в Москве, после чего работал главным дирижером Казахского театра оперы и балета имени Абая, а также главным редактором музыкального отделения "Казахфильма". Тлендиев был автором музыки к известным казахстанским фильмам и мультфильмам, в том числе "Кыз-Жибек", "Меня зовут Кожа" и "Почему у ласточки хвост рожками". Именем Тлендиева в Казахстане названы музыкальные школы, музеи и улицы.