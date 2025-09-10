Запашный: Форум объединенных культур станет площадкой для налаживания связей

Культурные связи не разорваны, они укрепляются благодаря форуму, подчеркнул народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. XI Санкт-Петербургский форум объединенных культур станет настоящей платформой для укрепления международных и внутренних культурных связей. Таким мнением с ТАСС поделился народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

"Форум эволюционирует в самом хорошем смысле. Он становится узнаваемым, пунктом притягательности, и мы видим, что приглашения ждут во многих странах. Для России это важный сигнал: культурные связи не разорваны, напротив, они укрепляются благодаря этому форуму", - сказал он.

Запашный является куратором секции "Цирка" на форуме объединенных культур. По его словам, эта секция поможет обсудить и реализовать планы мирового циркового искусства. "Цирк действительно объединяет. Это язык, который понятен и ребенку, и взрослому, и в России, и в любой другой стране. На форуме будут не только обсуждать, но и воплощать идеи в жизнь", - заключил артист.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и других стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.