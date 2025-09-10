В пресс-службе Мосгорнаследия уточнили, что также в рамках столичной программы капитального ремонта многоквартирных домов ведомство выдало разрешения на научно-исследовательские работы и по жилым корпусам гостиничного комплекса

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Специалисты перед проведением реставрации башни исторического здания гостиницы "Украина" определят состояние ее элементов и конструкций. Сейчас на ней устанавливаются строительные леса, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Мосгорнаследие выдало разрешения на научно-исследовательские работы по высотной части гостиницы - а именно ее центральной башни. Они проводятся в преддверии реставрации. По итогам этих работ специалисты определят состояние элементов и конструкций башни, объем и перечень видов работ. В настоящее время специалисты устанавливают на центральную башню строительные леса", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также в рамках столичной программы капитального ремонта многоквартирных домов Мосгорнаследие выдало разрешения на научно-исследовательские работы и по жилым корпусам гостиничного комплекса. По результатам исследований разработают проектную документацию по их реставрации. Работы будут проводиться за счет городского бюджета.

Мосгорнаследие будет следить за ходом выполнения научно-исследовательских работ. Их планируется завершить до конца этого года, подчеркнули в ведомстве.

В департаменте добавили, что здание представляет собой комплекс строений на Кутузовском проспекте, включающий высотную часть гостиницы и два жилых корпуса, и является объектом культурного наследия регионального значения. Этот значимый архитектурный памятник был построен в 1950-е годы в стиле сталинского ампира. Комплекс входит в число семи сталинских высоток - из них он второй по высоте после здания МГУ. Особенностью центрального корпуса гостиницы является башня со шпилем и флигели строгой геометрической формы по бокам, угловые башни украшают стилизованные под снопы пшеничные колосья и вазоны.