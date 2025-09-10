Лукашенко поздравил Долину с днем рождения

Народную артистку России с нетерпением ждут в Белоруссии как желанного гостя, отметил президент республики

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Ларису Долину с днем рождения. Он заявил, что певицу с нетерпением ждут в республике как желанного гостя.

"Уникальное вокальное мастерство и манера исполнения, исключительное женское обаяние принесли Вам заслуженное восхищение многочисленных поклонников", - цитирует президента агентство БелТА. Лукашенко отметил, что в Белоруссии творчество Долиной пользуется огромной популярностью и признанием: "Вас любят и с нетерпением ждут как желанного гостя, чьи выступления становятся настоящим праздником".

"Уверен, что ваша деятельность и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между нашими братскими народами", - добавил глава государства. Президент пожелал народной артистке России долголетия, доброго здоровья и новых профессиональных свершений.