Знаменитые мировые цирковые деятели примут участие в форуме объединенных культур

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Известные представители циркового искусства разных стран приедут для участия в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом ТАСС сообщил куратор секции "Цирк" на форуме, народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

"Мы разослали приглашения по всему миру, и на них откликнулись ключевые фигуры. Среди них бывший министр культуры Венгрии, генеральный директор Будапештского государственного цирка Петер Фекете, генеральный директор одного из старейших цирков Парижа Cirque D’Hiver Bouglione госпожа Одетт Буглион, директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков и многие другие. С нами также и мой брат Аскольд Запашный, и главный режиссер "Росгосцирка" Елена Петрикова, ведущий продюсер "Росгосцирка" Гия Эрадзе, вдова Олега Попова - Габриэла Попова", - рассказал он.

По словам Запашного, участие столь представительной команды - это признание того, что Санкт-Петербург стал "точкой притяжения мирового циркового сообщества".

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и других стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

