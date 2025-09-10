По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, выступления будут продолжаться в течение двух дней

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Концерт с участием народных артистов Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и более 350 исполнителей состоится 13 и 14 сентября на Поклонной горе в Москве в рамках празднования 878-летия столицы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Концерт 13 сентября "С днем рождения, Москва!" соберет на сцене популярных исполнителей: Филиппа Киркорова, Ларису Долину, Диану Гурцкую, Жасмин, Дениса Майданова, Зару, Таисию Повалий и других. Прямая трансляция мероприятия пройдет на телеканале "Звезда", - говорится в сообщении.

14 сентября зрителей ждет музыкальный фестиваль "Музыка гордых". На сцене выступят Николай Расторгуев и группа "Любэ", Ay Yola, Bearwolf, Akmal’, ST, Chebanov и другие. Завершит программу отрывок из этно-оперы "Князь Владимир" народного артиста РФ Игоря Матвиенко.

По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, чьи слова приводят в пресс-службе, выступления будут продолжаться в течение двух дней, их общая продолжительность составит почти 15 часов. "Мероприятия бесплатны и открыты для всех желающих", - заключил Фурсин.