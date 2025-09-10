Генеральный директор театра Андрей Борисов отметил, что особое внимание в новом сезоне уделяется образовательным инициативам и поддержке молодых артистов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский академический Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) представил планы на свой 107-й театральный сезон, передает корреспондент ТАСС. Его открытием станет балет "Королевы вариаций" Максима Севагина на музыку Эрнста фон Донаньи, он пройдет 11, 12 и 13 сентября, сообщил на пресс-конференции генеральный директор театра Андрей Борисов.

"Наша страна проживает переломный момент, и люди ищут пристанище, успокоение своей душе. Они в поиске места, где можно сохраниться и духовно очиститься. Мы приглашаем их в театр. <...> Они ищут себя, пытаясь дать на сложные вызовы непростые ответы. Наш поиск имеет ценностное основание. У нас есть художественная идеология, традиции, заложенные отцами-основателями музыкального театра - Станиславским и Немировичем-Данченко", - сказал Борисов.

Откроется сезон балетом "Королевы вариаций" Максима Севагина на музыку Эрнста фон Донаньи 11, 12 и 13 сентября. 19 и 20 сентября 2025 года в репертуар возвращается легендарный балет "Сильфида" в хореографии Пьера Лакотта. В ноябре состоится премьера оперы Чайковского "Орлеанская дева" в постановке художественного руководителя оперной труппы, главного режиссера, народного артиста Александра Тителя и американского дирижера Кристиана Кнаппа. Премьерные показы пройдут 28, 29 и 30 ноября. Опера Д. Д. Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" также в постановке Александра Тителя и дирижера Федора Леднева будет представлена 20, 21 и 22 марта 2026 года на Основной сцене. В качестве художника-постановщика обеих премьер выступит народный художник РФ Владимир Арефьев. Завершится сезон балетом Севагина "Анна Каренина" на музыку Ильи Демуцкого, дирижер-постановщик - Тимур Зангиев, драматург - Андрей Золотарев, художник-сценограф - Владимир Арефьев. Показы запланированы на 25, 26, 27 и 28 июня 2026 года.

Титель, также присутствующий на пресс-конференции, напомнил, что следующей осенью исполнится 100 лет как театр въехал в здание на Большой Дмитровке. "К этой дате мы запланировали подготовить ряд спектаклей, с одной стороны, тех, которые никогда не ставились в этом театре, с другой стороны, тех, которые имеют очень важное историческое значение в жизни этого дома, коллектива", - сообщил Титель.

Борисов отметил, что особое внимание в новом сезоне уделяется образовательным инициативам и поддержке молодых артистов. Так, с 13 по 18 сентября фонд поддержки МАМТ проведет конкурсный отбор в молодежную стажерскую программу для вокалистов, режиссеров и концертмейстеров под художественным руководством Тителя. Театр также продолжит гастролировать - 27 сентября в Грозном представит концертное исполнение оперы "Евгений Онегин" на фестивале "Федерация", а постановки "Мадам Баттерфляй" и "Сказка о царе Салтане" покажут на фестивале "Дни оперы в Сириусе" в Сочи 14 и 16 ноября, 30 ноября пройдет концертная программа на детском театральном фестивале "Снежность" в Озерске.