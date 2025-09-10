Выпуск будет посвящен реставрации картины Лукаса Кранаха Старшего из эрмитажного собрания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж представил в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур второй выпуск арт-токенов проекта "Цифровое искусство", который музей реализует совместно с экосистемой компании "Интеррос". Как сообщила пресс-служба Эрмитажа, выпуск будет посвящен реставрации картины Лукаса Кранаха Старшего из эрмитажного собрания.

"В рамках проекта будут созданы арт-токены (NFT) по реставрации шедевра Северного Возрождения из собрания Эрмитажа - картины Лукаса Кранаха Старшего "Венера и Амур". Выпуск арт-токенов приурочен к 35-летию компании "Интеррос", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что проект "Цифровое искусство" реализуется Государственным Эрмитажем совместно с компанией "Интеррос" и блокчейн платформой "Атомайз".

"Инициатива позволяет финансировать реставрацию предметов искусства за счет продажи арт-токенов - инновационного инструмента на базе гибридных цифровых прав (ГЦП), которые полностью регулируются российским законодательством", - отметили представители музея.

Арт-токены фиксируют уникальное, более не существующее состояние картины в процессе реставрации. В них можно увидеть, как изображения Венеры и Амура избавляются от старого пожелтевшего лака, в картине проявляется подлинный черный цвет фона, раскрываются нюансы живописи. Арт-токены будут размещены на платформе "Атомайз".

"Арт-токен - вещь по-настоящему уникальная. Он фиксирует состояние картины, которого больше нет, - и может принадлежать не только музею, но и кому-то еще. Мы гуманизируем новейшие технологии на благо культуры", - привела пресс-служба слова генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.