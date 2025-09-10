В Большом театре состоится первая премьера 250-го сезона

Музыкальным руководителем постановки выступит Валерий Гергиев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Первая премьера юбилейного, 250-го сезона Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) - опера Петра Чайковского "Иоланта" - пройдет 11 сентября на Новой сцене. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Юбилейный сезон Большого театра на Новой сцене откроется 11 сентября премьерой оперы П. И. Чайковского "Иоланта". Музыкальный руководитель постановки - маэстро Валерий Гергиев, режиссер-постановщик и художник по костюмам - Эльчин Азизов, сценограф - Альона Пикалова, художник по свету - Андрей Абрамов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что дирижером-постановщиком выступит Антон Гришанин, дирижером - Павел Сорокин, а главным хормейстером - Валерий Борисов. В главных партиях заняты солисты оперной труппы и артисты Молодежной оперной программы Большого театра.

Режиссер об "Иоланте"

Как рассказал после предпоказа постановки ведущий солист Большого театра Азизов, "Иоланта" станет для него дебютным проектом в качестве режиссера-постановщика оперы. "Это будет моя третья "Иоланта" в Большом театре. Я имел честь дебютировать на Новой сцене Большого 8 ноября 2008 года в партии мавританского врача Эбн-Хакиа в постановке Георгия Ансимова, потом, спустя годы, я смог выйти на сцену в премьере постановки Сергея Женовача", - напомнил он историю своей работы с оперой Чайковского.

Режиссер также выразил надежду вновь исполнить в спектакле - на этот раз в своем - партию Эбн-Хакиа. "Я скажу честно: главным режиссером оперы для меня является сам Петр Ильич. В каждой ноте, в каждом слове, в каждом аккорде, в каждой паузе прописаны шаги, дыхание, объятия, сожаления, восторг, поклонения, молитва... Нам остается только прочитать написанное Чайковским. Я очень надеюсь, что все случится так, что спектакль останется в стенах этого потрясающего театра на долгие годы", - заключил Азизов.

В опере заняты Михаил Казаков (Рене), Игорь Головатенко (Роберт), Бехзод Давронов (Водемон), Александр Краснов (Эбн-Хакиа), Руслан Бабаев и Кирилл Сикора (Альмерик), Александр Бородин (Бертран), Динара Алиева (Иоланта), Светлана Шилова (Марта), Анастасия Сорокина (Бригитта), Екатерина Воронцова (Лаура).

Об опере

"Иоланта" - последняя опера Чайковского. Впервые ее представили 6 (18) декабря 1892 года в Мариинском театре, дирижер - Эдуард Направник. На сцене Большого театра опера была поставлена уже после смерти композитора - 11 ноября 1893 года.

Несмотря на критику рецензентов, "Иоланта" завоевала симпатии слушателей и закрепилась в репертуарах театров. С успехом она исполнялась и за рубежом: менее чем через месяц после петербургской премьеры, 3 января 1893 года, опера была поставлена в Гамбурге на немецком языке под руководством Густава Малера. После переезда Малера в Вену, где он в 1900 году возглавил Придворную оперу, "Иоланта" появилась и на главной австрийской сцене.

На сцене Большого театра "Иоланта" ставилась более пяти раз: после премьеры в 1893 году последовали постановки в 1899, 1917, 1940, 1951 (возобновление постановки 1940 года), 1974, 1997 и в 2015 годах (режиссер - Женовач, художник - Александр Боровский).