Также работают 110 школ креативных индустрий в 63 регионах, из них 17 школ открыли свои двери в сентябре 2025 года, рассказала министр культуры РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Более 180 детских школ искусств и училище оснастили современным оборудованием в 2025 году по всей стране. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В этом году оснастили 181 детскую школу искусств и училище в 43 регионах", - сказала Любимова на заседании координационного совета с региональными министрами культуры.

Участники мероприятия также обсудили работу по созданию школ креативных индустрий в регионах России. "Сегодня работают 110 ШКИ в 63 регионах, из них 17 школ открыли свои двери в сентябре этого года. До конца 2025 года их будет уже 118 в 66 регионах, в том числе впервые ШКИ будут созданы в Республике Северная Осетия-Алания, в Мурманской, Свердловской, Тамбовской и Челябинской областях", - подчеркнула глава ведомства.

На заседании также обсудили реализацию первого Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов России, в рамках которого пройдут концерты, выставки, мастер-классы и конференции. Мероприятия пройдут в Анадыре, Красноярске, Петрозаводске и Тюмени.

"Его география охватит все основные округа, где проживают коренные малочисленные народы страны. Также в рамках форума пройдет акция для школьников "Храня традиции предков", которая познакомит подрастающее поколение с уникальной культурой малочисленных народов", - резюмировала Любимова.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.